Mo: Oms, 'terribilmente preoccupati per situazione ospedale Al-Shifa'

Mo: Oms, 'terribilmente preoccupati per situazione ospedale Al-Shifa'

Gaza, 18 mar. (Adnkronos) - "Gli ospedali non dovrebbero mai essere campi di battaglia. Siamo terribilmente preoccupati per la situazione all'ospedale Al-Shifa, nel nord di Gaza, che sta mettendo in pericolo gli operatori sanitari, i pazienti e i civili". Lo ha scritto su X Tedros Adh...