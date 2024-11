Mo: Onu, 'nel 2024 uccisi più operatori umanitari che in qualsiasi altro anno'

Washington, 22 nov. (Adnkronos) - Nel 2024 sono stati uccisi più operatori umanitari, personale sanitario, personale addetto alle consegne e altri operatori umanitari che in qualsiasi altro anno. Lo hanno riferito le Nazioni Unite. Secondo l'Ufficio dell'Onu per il coordinamento deg...

Washington, 22 nov. (Adnkronos) – Nel 2024 sono stati uccisi più operatori umanitari, personale sanitario, personale addetto alle consegne e altri operatori umanitari che in qualsiasi altro anno. Lo hanno riferito le Nazioni Unite. Secondo l'Ufficio dell'Onu per il coordinamento degli affari umanitari, quest'anno lo spargimento di sangue in Medio Oriente è stata la causa principale delle 281 morti tra gli operatori umanitari in tutto il mondo.

"Prima ancora che finisca l'anno, il 2024 è diventato quello più mortale mai registrato per il personale umanitario in tutto il mondo", ha affermato il portavoce dell'Ocha Jens Laerke, aggiungendo che la cifra ha superato il precedente record di 280 decessi in un anno.

L'Onu ha affermato che le cifre provengono dall'Aid Worker Security Database, un progetto finanziato dagli Stati Uniti e gestito da un gruppo britannico chiamato Humanitarian Outcomes. Circa 230 operatori umanitari sono stati uccisi nelle aree palestinesi occupate, ha mostrato rapporto, senza specificare se si trattasse di Gaza o della Cisgiordania. L'Ocha ha aggiunto che sono stati uccisi in totale 333 operatori umanitari dall'ultimo conflitto tra Israele e Hamas scoppiato il 7 ottobre 2023.