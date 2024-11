Mo: Parigi convoca ambasciatore Israele su caso funzionari francesi trattenuti

Parigi, 12 nov. (Adnkronos) - Il ministero degli Esteri francese ha reso noto di aver convocato l'ambasciatore d'Israele per comunicargli che un incidente avvenuto a Gerusalemme, in cui le forze di sicurezza israeliane armate sono entrate in una proprietà amministrata dalla Francia,...

Parigi, 12 nov. (Adnkronos) – Il ministero degli Esteri francese ha reso noto di aver convocato l'ambasciatore d'Israele per comunicargli che un incidente avvenuto a Gerusalemme, in cui le forze di sicurezza israeliane armate sono entrate in una proprietà amministrata dalla Francia, non dovrà mai più ripetersi. Due funzionari della sicurezza francese con status diplomatico sono stati brevemente trattenuti il ​​7 novembre dopo che il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot avrebbe dovuto visitare il complesso della Chiesa del Pater Noster sul Monte degli Ulivi. Il sito è sotto la responsabilità di Parigi e non è la prima volta che sorgono problemi sui possedimenti storici della Francia nella Città Santa.

Il ministero degli Esteri francese ha affermato in una nota che all'ambasciatore è stato riferito che la presenza delle forze di sicurezza israeliane armate e l'arresto dei funzionari francesi sul posto erano "inaccettabili", soprattutto tra alleati con forti legami. "Saranno adottate misure per garantire che tali atti non si ripetano", ha affermato senza fornire ulteriori dettagli. Il ministero degli Esteri israeliano ha affermato che ogni leader straniero in visita è accompagnato dal personale di sicurezza, un punto che era stato "chiarito in anticipo con l'ambasciata francese in Israele".