Mo: persone mascherate attaccano attivisti israeliani filopalestinesi a Gerusalemme

Tel Aviv, 19 nov. (Adnkronos) – Persone mascherate hanno attaccato degli attivisti israeliani che aiutavano i palestinesi nel villaggio di Mukhmas, a nord di Gerusalemme. In un video, si vedono gli aggressori spruzzare spray al peperoncino contro uno degli attivisti e rompere i finestrini di un veicolo. Un attivista che ha chiesto di rimanere anonimo ha dichiarato al Times of Israel che nessuno è rimasto ferito nell'incidente.

Ieri sono stati effettuati dei lavori di costruzione nella zona, apparentemente volti a stabilire un nuovo avamposto di coloni, alla periferia del villaggio. La località è stata recentemente dichiarata zona militare chiusa dalle Idf dopo ripetuti tentativi, presumibilmente da parte dei coloni, di appiccare il fuoco alle case dei beduini.