Mo: prorogata detenzione avvocato militare Yifat Tomer-Yerushalmi fino a venerdì

Tel Aviv, 5 nov. (Adnkronos) – L'ex procuratore generale militare Yifat Tomer-Yerushalmi rimarrà in detenzione almeno fino a venerdì. Lo ha stabilito il tribunale di Tel Aviv, dopo che si sarebbero rafforzati i sospetti sulla sua presunta ostruzione alla giustizia. Tomer-Yerushalmi è stata arrestata questa settimana con l'accusa di aver tentato di ostacolare un'indagine sulla fuga di notizie di un video che mostrava soldati dell'Idf che presumibilmente abusavano di un detenuto a Sde Teiman.

La polizia ha anche arrestato l'ex procuratore capo militare, il colonnello Matan Solomosh, con l'accusa di aver aiutato Tomer-Yerushlami a ostacolare l'indagine.