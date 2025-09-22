Mo: Rampelli, 'Gaza pretesto per acuire tensione sociale e favorire il caos'

Roma, 22 set. (Adnkronos) - “A Torino un’immagine di Giorgia Meloni è stata data alle fiamme. A meno di due settimane di distanza dall’omicidio di Charlie Kirk, la sinistra non perde occasione per rinnovare il suo sentimento d’odio e il suo linguaggio di violenza. Quan...

Roma, 22 set. (Adnkronos) – “A Torino un’immagine di Giorgia Meloni è stata data alle fiamme. A meno di due settimane di distanza dall’omicidio di Charlie Kirk, la sinistra non perde occasione per rinnovare il suo sentimento d’odio e il suo linguaggio di violenza. Quanto accade nel resto d’Italia, con frequenti scontri con gli agenti di Polizia, dimostra che Gaza è solo un pretesto per acuire la tensione sociale e favorire il caos.

Che senso avrebbe del resto invocare la pace usando la violenza?" Lo afferma Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera.

"Ecco perché -aggiunge- la sinistra non prende le distanze dai violenti della sua parte, per lasciarsi le mani libere, per usare e incoraggiare il clima ostile che promana da questi episodi in modo che possa colpire il Governo. L’impressione che ne deriva è che la pace interessa poco e la causa palestinese ancora meno. Altrimenti avremmo milioni di cittadini perbene a occupare in silenzio le piazze d’Italia, con fiaccole e lumi, non a lanciare pietre e transenne e a dar fuoco alla foto di Giorgia Meloni”.