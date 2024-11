Mo: Resistenza Islamica in Iraq, 'continueremo attività militari contro Israele'

Mo: Resistenza Islamica in Iraq, 'continueremo attività militari ...

Mo: Resistenza Islamica in Iraq, 'continueremo attività militari ...

Baghdad, 28 nov. (Adnkronos) - La Resistenza Islamica in Iraq continuerà le attività militari contro Israele nei prossimi giorni. Lo hanno annunciato al quotidiano libanese Al-Akhbar funzionari dell'organizzazione composta da milizie filo-iraniane affiliate a Hezbollah, aggiungend...

Baghdad, 28 nov. (Adnkronos) – La Resistenza Islamica in Iraq continuerà le attività militari contro Israele nei prossimi giorni. Lo hanno annunciato al quotidiano libanese Al-Akhbar funzionari dell'organizzazione composta da milizie filo-iraniane affiliate a Hezbollah, aggiungendo che le prossime azioni non hanno nulla a che fare con il cessate il fuoco in Libano.

Secondo le fonti, "nell'ultimo incontro della Resistenza, è stato concordato di continuare gli attacchi contro Israele finché non avrà completamente fermato gli attacchi a Gaza e non minaccerà più di attaccare l'Iraq".