Mo: Resistenza islamica in Iraq rivendica 3 attacchi contro Israele

Baghdad, 9 apr. (Adnkronos/Xinhua) - La Resistenza islamica in Iraq ha rivendicato la responsabilità di tre attacchi contro tre siti in Israele. In un comunicato online la milizia sciita afferma che i suoi combattenti hanno condotto attacchi "con armi adeguate" nelle ultime 72 ore &...