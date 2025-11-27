Mo: Shin Bet, 'arrestati presunti trafficanti di armi legati ad Hamas'

Tel Aviv, 27 nov. (Adnkronos) - Lo Shin Bet ha dichiarato di aver arrestato diversi sospettati nelle ultime settimane per presunto contrabbando di armi finanziato da un cittadino israeliano residente in Turchia con legami con Hamas. Secondo il servizio di sicurezza israeliano, il sospettato ha utili...

Tel Aviv, 27 nov. (Adnkronos) – Lo Shin Bet ha dichiarato di aver arrestato diversi sospettati nelle ultime settimane per presunto contrabbando di armi finanziato da un cittadino israeliano residente in Turchia con legami con Hamas. Secondo il servizio di sicurezza israeliano, il sospettato ha utilizzato i suoi legami familiari e sociali nella città di Kafr Qasem, nel centro di Israele, per creare una rete per il trasferimento di armi e denaro in Cisgiordania.

I fondi, stimati in diverse centinaia di migliaia di shekel, sarebbero stati inviati tramite criptovalute e convertiti in contanti, che i sospettati avrebbero poi utilizzato per acquistare armi dai trafficanti nella regione del Negev, nel sud di Israele.