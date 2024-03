Mo: sventato tentativo contrabbando di armi iraniane in Cisgiordania

Tel Aviv, 25 mar. (Adnkronos) - Lo Shin Bet e l'Idf hanno rivelato di aver scoperto un complotto dell'Iran per contrabbandare armi in Cisgiordania. In una dichiarazione congiunta, l'intelligence e le forze israeliane hanno riferito di aver localizzato "razzi, esplosivi a grappolo...