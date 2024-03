Mo: Unicef, 'malnutrizione bambini a livelli senza precedenti a Gaza'

Gaza, 18 mar. (Adnkronos) - 1 bambino su 3 sotto i 2 anni, nella Striscia di Gaza settentrionale, soffre di malnutrizione acuta, un'escalation sconcertante rispetto al 15,6% di gennaio. Lo dichiara l'Unicef, secondo cui almeno 23 bambini nel nord della Striscia di Gaza sono morti per malnu...

Gaza, 18 mar. (Adnkronos) – 1 bambino su 3 sotto i 2 anni, nella Striscia di Gaza settentrionale, soffre di malnutrizione acuta, un'escalation sconcertante rispetto al 15,6% di gennaio. Lo dichiara l'Unicef, secondo cui almeno 23 bambini nel nord della Striscia di Gaza sono morti per malnutrizione e disidratazione nelle ultime settimane, andando ad aggiungersi al crescente numero di bambini uccisi nella Striscia durante il conflitto in corso – circa 13.450 secondo quanto riportato dal Ministero della Salute palestinese. La malnutrizione tra i bambini si sta diffondendo rapidamente e sta raggiungendo livelli devastanti e senza precedenti nella Striscia di Gaza – afferma il Fondo per l'infanzia delle Nazioni Unite a causa dell'ampio impatto della guerra e delle continue restrizioni alla fornitura di aiuti.

"La velocità con cui si è sviluppata questa catastrofica crisi di malnutrizione dei bambini a Gaza è scioccante, soprattutto considerando che l'assistenza disperatamente necessaria era pronta a pochi chilometri di distanza", ha dichiarato Catherine Russell, direttrice generale dell'Unicef. "Abbiamo ripetutamente tentato di fornire ulteriori aiuti, invece, la situazione dei bambini peggiora di giorno in giorno. I nostri sforzi per fornire aiuti salvavita sono ostacolati da inutili restrizioni, che stanno costando la vita ai bambini".