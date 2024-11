Mo: Verducci, 'ad Amsterdam gravissime aggressioni premeditate antisemite'

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – "Quanto accaduto ad Amsterdam la scorsa notte, con l'aggressione premeditata contro cittadini israeliani nelle strade della città è qualcosa di gravissimo e inaccettabile. Una vera caccia all'uomo di stampo antisemita che riporta alla memoria gli episodi più bui del periodo nazi-fascista. Atti di violenza organizzati che non possono essere sottovalutati in alcun modo, anche per il rischio di drammatiche emulazioni. Ogni forma di razzismo, violenza, intolleranza mina le nostre civiltà e la possibilità della convivenza. L’antisemitismo è una delle forme più pericolose di discriminazione e va contrastato culturalmente e politicamente”. Così in una nota il Senatore Francesco Verducci, portavoce dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa contro Razzismo, Intolleranza, Istigazione all’odio.