Mo: Wfp, '70% del nord di Gaza affronta fame catastrofica'

Gaza, 18 mar. (Adnkronos) – Il 70% del nord di Gaza affronta una fame "catastrofica". Lo afferma il World Food Programme (Wfp), secondo cui la carestia è “imminente” nella parte settentrionale dell’enclave e si manifesterà entro maggio.

L’unico modo per invertire la tendenza, avverte Philippe Lazzarini, capo dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa), è aprire più valichi terrestri e “inondare” l’enclave di cibo. “Siamo impegnati in una corsa contro il tempo”, ha detto Lazzarini in una conferenza stampa al Cairo.