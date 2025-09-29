Moldova: Picierno, 'vittoria per democrazia, hanno scelto di essere europei'

Roma, 29 set.-(Adnkronos) - "Il risultato delle elezioni in Moldova è una vittoria per la democrazia.Tra attacchi cyber, corruzione elettorale e azioni ibride il Cremlino ha messo in campo tutto il suo arsenale ma i moldavi hanno scelto ancora una volta di guardare avanti, di essere euro...

Roma, 29 set.-(Adnkronos) – "Il risultato delle elezioni in Moldova è una vittoria per la democrazia.Tra attacchi cyber, corruzione elettorale e azioni ibride il Cremlino ha messo in campo tutto il suo arsenale ma i moldavi hanno scelto ancora una volta di guardare avanti, di essere europei, e di avere ancora fiducia nella guida coraggiosa di Maia Sandu.

Sappiamo che Putin non mollerà, lo dimostrano la guerra in Ucraina, quello che accade in Georgia e le continue provocazioni messe in campo, ma insieme siamo più forti. E oggi è una giornata importante". Lo scrive su X la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno.