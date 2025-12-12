Molise: Lotito, 'Roberti serio e perbene, affronterà momento con serenità e trasparenza'

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - “Ho appreso la notizia relativa alla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del presidente della Regione Molise, Francesco Roberti. Conosco Francesco come amministratore serio, persona perbene e uomo delle istituzioni, che in questi anni ha lavorato con impegn...

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – “Ho appreso la notizia relativa alla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del presidente della Regione Molise, Francesco Roberti. Conosco Francesco come amministratore serio, persona perbene e uomo delle istituzioni, che in questi anni ha lavorato con impegno e dedizione per il suo territorio. A lui va la mia vicinanza umana e istituzionale, nella convinzione che saprà affrontare questo momento con serenità e trasparenza".

Lo afferma il senatore e segretario regionale di Forza Italia in Molise, Claudio Lotito.

"Allo stesso tempo, come ho sempre sostenuto, ho massimo rispetto e piena fiducia nel lavoro della magistratura, chiamata ad accertare i fatti con rigore e nel rispetto delle garanzie previste dal nostro ordinamento. È fondamentale -aggiunge l'esponente azzurro- che ogni valutazione avvenga nelle sedi competenti, senza processi sommari né strumentalizzazioni mediatiche. Confido che il percorso giudiziario saprà fare piena chiarezza, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza che è pilastro dello Stato di diritto”.