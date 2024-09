Mondovì ha attribuito il titolo di cittadino onorario a Montezemolo.

Durante un evento al Museo della Ceramica, Mondovì ha conferito la cittadinanza onoraria a Luca Cordero di Montezemolo in riconoscimento del suo significativo contributo alle iniziative sociali, soprattutto in campo medico, così come per i suoi successi nella carriera sportiva, compreso il periodo come presidente della Ferrari. Il legame storico tra i Cordero di Montezemolo e la regione di Monregalese ha influenzato questa decisione. Nonostante le sue preoccupazioni sulla crisi dell'industria automobilistica italiana, Montezemolo ha espresso orgoglio per il riconoscimento. Ha anche partecipato all'apertura della mostra 'Vincenzo Lancia: l'ingegneria incontra il design' durante la cerimonia.

Durante una cerimonia presso il Museo della Ceramica, la località di Mondovì ha attribuito il titolo di cittadinanza onoraria a Luca Cordero di Montezemolo. Il suo contributo notevole ad una serie di iniziative sociali, specialmente quelle che contribuiscono alla ricerca medica, costituisce uno dei fattori principali per questo riconoscimento. I suoi successi nella sua carriera sportiva, in prima linea come dirigente del settore corse e successivamente come presidente della Ferrari, sono stati altresì rilevanti. L’antico legame tra i Cordero di Montezemolo e la regione di Monregalese, il loro territorio di influenza per secoli, dove si sono distinti in svariate aree come la letteratura, la politica e la diplomazia, ha inoltre influenzato questa decisione. Montezemolo, l’attuale presidente esecutivo di Italo spa, ex presidente della Ferrari, Confindustria e Fieg e leader dell’organizzazione Italia ’90, ha manifestato il suo orgoglio nel ricevere questo riconoscimento, nonostante le sue riserve sulla attuale crisi dell’industria automobilistica italiana. Il sindaco Luca Robaldo e il presidente del Consiglio Comunale Elio Tomatis hanno riconosciuto il supporto e l’entusiasmo mostrati da Montezemolo verso Mondovì.

“L’hanno proclamato cittadino onorario in segno di gratitudine simbolica per l’impegno profuso nel campo della ricerca medica e per il suo lavoro gestionale nel campo sportivo, oltre che per l’atteggiamento costruttivo e l’alto livello istituzionale che ha mantenuto in tutti i ruoli ricoperti” è quanto è stato detto. Si sottolinea che Montezemolo ha partecipato all’apertura della mostra del veicolo classico ‘Vincenzo Lancia: l’ingegneria incontra il design’ nella sede di Confindustria Cuneo durante la cerimonia, come riportato in un comunicato.