Montagna: Calderoli disponibile a ulteriore confronto ma rispettare legge e Costituzione

Roma, 22 dic. (Adnkronos) – Si è svolta questa mattina la riunione in tema di regolamento per la classificazione dei Comuni montani tra i delegati delle Regioni e il ministro Roberto Calderoli, che ha confermato la propria disponibilità a una ulteriore fase di confronto con gli Enti territoriali. A fronte di una proposta unitaria da parte delle Regioni che è ancora in fase di elaborazione, il ministro Calderoli -riferisce un comunicato- ha concesso una nuova proroga e concordato con le Regioni di rivedersi entro una settimana a partire da oggi.

L’obiettivo è trovare una sintesi che raggiunga un’intesa unanime tra le Regioni, che in seguito il ministro sottoporrà anche a Comuni e Province per condividere il percorso con tutti gli enti territoriali.

Da parte sua, il ministro -prosegue la nota- ha ricordato che gli attuali criteri sono frutto del lavoro svolto dai tecnici designati proprio dagli Enti territoriali e fatto un ulteriore richiamo alla responsabilità dei territori e alla serietà delle proposte, già richiesta nelle precedenti occasioni. È opinione trasversale, anche tra le Regioni, che esistano paradossi evidenti nell’elenco dei Comuni montani e che tale paradosso va risolto con buonsenso e in un’ottica di insieme, non di egoismi.

L’obiettivo, ribadito dal ministro nel corso della riunione, è il riconoscimento e la promozione della vera montagna -conclude il comunicato- in base a criteri oggettivi e reali, così com’è stabilito dalla Legge 131/2025 e dall’articolo 44 della Costituzione.