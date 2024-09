Morgan è stato imputato di molestie e ammesso al processo di giustizia riparativa.

La richiesta di Marco Castoldi, noto come Morgan, di accedere alla giustizia riparativa è stata accolta dal Tribunale di Lecco. Il procedimento riguarda un caso di stalking contro la sua ex compagna e prevede un incontro di risoluzione del conflitto supervisionato da un mediatore, seguito da un lavoro individuale con degli esperti. In caso di condanna, ciò potrebbe ridurre la sua sentenza.

La richiesta di Marco Castoldi, più conosciuto come Morgan, di accedere alla giustizia riparativa è stata approvata dal Tribunale di Lecco. La decisione è stata presa dal giudice oggi, rispondendo alla richiesta dell’artista presentata il 13 settembre scorso. In relazione al caso di stalking nei confronti della sua ex compagna, il processo prevede un’incontro di risoluzione del conflitto tra Morgan e Angelica Schiatti. Questo incontro avrà luogo sotto la supervisione di un mediatore e seguirà un periodo di lavoro individuale per Castoldi con degli esperti. Se condannato, questa decisione potrebbe portare a una diminuzione della sua sentenza.