Motomondiale: Bagnaia, ‘spero di fare anche quest’anno qualche magia in pista’

Milano, 26 feb. (Adnkronos) – “Ho un bel futuro anche da mago, anche se vediamo se riusciamo anche quest’anno a fare qualche magia in pista, è stata una bella iniziativa e mi sono divertito molto”. Lo ha detto Pecco Bagnaia protagonista dello spot di Sky per la nuova stagione motori in un video durante la presentazione.