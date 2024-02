Mottarone: a parenti vittime e Eitan tra 25 e 30 mln euro di risarcimento

Milano, 27 feb. (Adnkronos) - Servirà la calcolatrice per avere una cifra esatta, ma da un primo calcolo ammonta tra i 25 e i 30 milioni di euro il risarcimento complessivo riconosciuto alle famiglie delle vittime della tragedia della funivia del Mottarone, in cui hanno perso la vita 14 perso...

Milano, 27 feb. (Adnkronos) – Servirà la calcolatrice per avere una cifra esatta, ma da un primo calcolo ammonta tra i 25 e i 30 milioni di euro il risarcimento complessivo riconosciuto alle famiglie delle vittime della tragedia della funivia del Mottarone, in cui hanno perso la vita 14 persone, e all'unico sopravvissuto. Una cifra confermata da alcuni legali presenti nell'udienza preliminare in corso a Verbania. Di ieri l'indiscrezione che era stato raggiunto un accordo economico, di oltre 3 milioni di euro, per il piccolo Eitan che nello schianto del 23 maggio del 2021 ha perso i genitori, il fratellino e i bisnonni materni.

"Un eccellente risultato che è stato possibile raggiungere grazie all’encomiabile lavoro svolto da tutti gli attori in campo", dai difensori degli imputati, così come da "Leitner e Reale Mutua, che hanno offerto un contributo importante per garantire un futuro sereno – sotto un profilo economico – a Eitan" le parole dell'avvocato Fabrizio Ventimiglia che tutela gli interessi del bambino di nove anni.