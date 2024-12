Mozambico: ciclone Chido uccide 94 persone

Maputo, 22 dic. (Adnkronos) - Il ciclone Chido ha ucciso 94 persone in Mozambico da quando la scorsa settimana ha toccato terra nel paese dell'Africa orientale. Lo hanno reso noto le autorità locali. Secondo l'Istituto nazionale per la gestione dei rischi e dei disastri (Ingd), 768 ...

Maputo, 22 dic. (Adnkronos) – Il ciclone Chido ha ucciso 94 persone in Mozambico da quando la scorsa settimana ha toccato terra nel paese dell'Africa orientale. Lo hanno reso noto le autorità locali. Secondo l'Istituto nazionale per la gestione dei rischi e dei disastri (Ingd), 768 persone sono rimaste ferite e più di 622.000 sono state colpite in qualche modo dal disastro naturale.

Il 15 dicembre il ciclone Chido ha colpito il Mozambico con venti a 260 km/h e 250 mm di pioggia nelle prime 24 ore. Lo stesso ciclone aveva inizialmente devastato Mayotte, territorio francese nell'Oceano Indiano, per poi raggiungere Mozambico, Malawi e Zimbabwe.