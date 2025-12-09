Mps-David Rossi: Gregori (Ris) in Commissione, 'qualcuno lo teneva per il polso'**

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Il dato certo è che quando David Rossi è precipitato qualcuno lo teneva per il polso sinistro appeso al balcone. Era appeso al balcone con qualcuno che lo sorreggeva, almeno nell'ultimo istante, e lo teneva per il polso sinistro provocando le lesio...

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – "Il dato certo è che quando David Rossi è precipitato qualcuno lo teneva per il polso sinistro appeso al balcone. Era appeso al balcone con qualcuno che lo sorreggeva, almeno nell'ultimo istante, e lo teneva per il polso sinistro provocando le lesioni e il distacco dell'orologio". Lo afferma il tenente colonnello del Ris Adolfo Gregori, consulente della Commissione di inchiesta sulla morte di David Rossi, ascoltato insieme al consulente e medico legale Robbi Manghi, davanti allo stesso organismo parlamentare per illustrare la relazione del Ris sugli esperimenti svolti sulla caduta dell'ex manager dalla finestra e sulle prove di tenuta del cinturino dell'orologio che portava al polso per capire in che modo – prima dell'impatto al suolo – possa essersi staccato dalla cassa e per chiarire le origini delle lesioni sul polso sinistro.

Gregori ha sottolineato che sono stati svolti "23 test" tesi ad accertare in che modo possa essere stata provocata la rottura di entrambe le anse e quindi del cinturino dell'orologio di David Rossi: "Se si afferra bene la cassa dell'orologio nell'azione di trattenere il corpo ecco che, in determinati modi di afferramento, si stacca la cassa da entrambe le parti dal cinturino". Ben "quattro volte su 23" è stata riprodotta negli esperimenti questa dinamica: "Per noi è un risultato sicuramente eccezionale. Abbiamo capito come è possibile staccare la cassa dell'orologio da entrambe le anse". Nel corso dell'esperimento è stata anche osservata la stessa traiettoria relativa alla caduta "della cassa e del cinturino" che si osserva nella precipitazione di Rossi. Durante l'analisi si è anche cercato di capire se invece il cinturino si sia potuto sganciare perché impigliato in un perno centrale presente sul davanzale della finestra di Rocca Salimbeni dalla quale l'ex capo della Comunicazione di Mps precipitò: un'ipotesi tuttavia risultata "remota".

Le risultanze del Ris arrivano all'indomani di un'altra novità sul caso, anticipata dalla trasmissione 'Le Iene' riferita a un'analisi realizzata con un manichino antropomorfo virtuale dall’ingegnere forense Giuseppe Monfreda secondo la quale l'ex manager non si è suicidato.