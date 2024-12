Napoli in piazza per il diritto alla casa e contro la speculazione

Napoli in piazza per il diritto alla casa e contro la speculazione

Una manifestazione sotto la pioggia

Nel tardo pomeriggio di ieri, diverse centinaia di persone hanno affollato le strade del centro storico di Napoli, nonostante le avverse condizioni meteorologiche. La manifestazione, organizzata dalla ‘Campagna Resta Abitante’, ha avuto come obiettivo principale quello di rivendicare il diritto alla casa e fermare l’apertura di bed & breakfast. Gli attivisti hanno sottolineato l’importanza di proteggere i diritti pubblici, minacciati dalla crescente speculazione sugli affitti turistici e dall’over-tourism, che ha impatti negativi sulla salute ambientale e sull’occupazione degli spazi pubblici.

Le richieste dei manifestanti

I partecipanti hanno espresso la loro preoccupazione per la situazione abitativa nella città, chiedendo un intervento urgente per fermare la speculazione immobiliare che sta colpendo Napoli. “La mancanza di politiche abitative pubbliche sta aggravando la situazione”, hanno dichiarato i manifestanti. Il caro affitti ha portato a una selezione sociale sempre più marcata, con un aumento degli sfratti e una diminuzione delle abitazioni disponibili. Secondo i dati forniti dalla prefettura, gli sfratti sono passati da 12 a 10.000, evidenziando un problema che richiede attenzione immediata.

Petizioni e mobilitazione cittadina

Durante la manifestazione, è stata evidenziata l’importanza di una petizione cittadina già avviata, che ha raccolto migliaia di firme per chiedere un regolamento che limiti l’apertura di b&b nel centro storico. Gli attivisti hanno chiesto misure che impediscano sgomberi senza soluzioni abitative e promuovano l’uso del patrimonio pubblico per creare case e studentati. Non è un caso che manifestazioni simili si siano svolte contemporaneamente a Roma, dove il rischio di una nuova accelerazione della speculazione immobiliare è particolarmente elevato in vista del Giubileo. “Domani tutti a Roma per la manifestazione contro il ddl 1660: servono case, non nuovi reati”, hanno concluso i manifestanti, ribadendo l’urgenza di affrontare la crisi abitativa.