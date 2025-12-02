Napolitano: Casini, 'mai conformista contro derive populiste'**

Roma, 2 dic. (Adnkronos) – "Dalla ribalta internazionale alla quotidianità del lavoro ordinario, il comportamento di Napolitano non ha mai registrato cali di tensione, né indugiato in facili conformismi, anche a costo di sfidare una certa deriva populista 'alimentata e ingigantita –sono parole sue- da campagne di opinione demolitorie, da rappresentazioni unilaterali e indiscriminate in senso distruttivo del mondo dei politici, delle organizzazioni e delle istituzioni' da cui, per vocazione e indole personale, non poteva che sentirsi profondamente distante: 'La strada -ricordava- è quella di una dialettica democratica e non quella, avventurosa e deviante, della contrapposizione tra piazza e Parlamento'”.

Lo ha sottolineato Pier Ferdinando Casini, intervenendo in occasione della presentazione a Montecitorio dei 'Discorsi parlamentari di Giorgio Napolitano nel centenario della nascita', alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

"D’altronde, da riformatore autentico, ha sempre sottolineato -ha proseguito l'ex presidente della Camera- quanto fosse essenziale una leale collaborazione tra i diversi organi dello Stato e quanto fosse importante, al tempo stesso, difendere con fermezza le prerogative del massimo organo parlamentare da invasioni improprie di altri poteri. Giorgio Napolitano ha incarnato con continuità e coerenza l’idea alta della politica come servizio, responsabilità e cura delle istituzioni con una rara combinazione di rigore, equilibrio e profondità culturale".

"Napolitano -ha concluso Casini- ha saputo interpretare le sfide del suo tempo con una tenace fiducia nel multilateralismo e una costante attenzione alla dimensione europea e internazionale, riconoscendo che il destino dell’Italia si intreccia con quello delle democrazie del mondo".