Napolitano: Finocchiaro, 'sistema alternanza essenziale per forza democrazia'**

Roma, 2 dic. (Adnkronos) – Giorgio Napolitano era convinto che "occorre sostenere il buon funzionamento delle istituzioni, e dunque la loro capacità di decisione, pur quando quest'ultima sia per noi insoddisfacente, conservando così ad esse ruolo effettivo e autorevolezza". Inoltre riteneva che "il banco di prova delle forze di opposizione sia mostrare al Paese, con serietà e compiutezza, la possibilità e i vantaggi di un'alternativa politica.

Sta qui il fondamento di quella predilezione per il sistema dell'alternanza che ribadirà continuamente, anche da Presidente della Repubblica, come essenziale per mantenere forza al sistema democratico. Un metodo, dunque, squisitamente politico, che richiedeva studio, approfondimento, costante attenzione ai lavori parlamentari". Lo ha affermato Anna Finocchiaro, intervenendo in occasione della presentazione a Montecitorio dei 'Discorsi parlamentari di Giorgio Napolitano nel centenario della nascita', alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

"La produzione di interventi, relazioni, discorsi corrisponde al lavoro di un protagonista -ha aggiunto l'ex parlamentare e ministra- che ha messo a disposizione delle Istituzioni repubblicane una vera e propria 'dedizione costituzionale' e che ha destinato alla costruzione europea non solo competenza e intelligenza politica, ma anche, per dirlo con le sue parole, l'attaccamento che si deve ad una 'seconda patria'".