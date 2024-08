A seguito del naufragio del Bayesian, avvenuto lunedì mattina 19 agosto, davanti a Porticello, nel Palermitano, continuano le ipotesi sulle cause dell’incidente. Dopo le prime diffuse ieri, oggi trapelano nuove teorie.

Il veliero è affondato in pochi minuti dopo l’impatto con una tromba marina, ma non è chiaro da dove sia entrata l’acqua, quali parti siano state danneggiate o cosa abbia provocato lo sprofondamento. Nelle scorse ore sono emerse dalle indagini le prime ipotesi, tra le quali si trova anche l’errore umano.

La teoria più accreditata, al momento, sarebbe quella di una gestione inadeguata: un blackout a bordo che suggerirebbe l’ingresso di acqua nella sala macchine o nel generatore, aggravato da porte dimenticate aperte nella sovrastruttura che avrebbero potuto facilitare l’imbarco di acqua.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera il fondatore di The italian sea group Giovanni Costantino ha dato la sua versione sulle dinamiche del naufragio:

“Se la nave è andata in black out vuol dire che è stata l’acqua a causare il corto circuito. Ha preso acqua il generatore? La sala macchina? Di sicuro il portellone di poppa era aperto e noi pensiamo che forse era aperto anche qualcos’altro: ci sono delle porte in sovrastruttura che già con una inclinazione di 30 gradi, se aperte, avrebbero imbarcato acqua”.