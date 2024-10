Numeri allarmanti: dagli abusi sui minori si registra un incremento del 34% in un decennio. Secondo Terre des Hommes, il malessere psicologico tra le ragazze è in crescita. In Italia, nel 2023, i minori sono vittime in media di 19 reati al giorno, che comprendono maltrattamenti familiari, violenze, sfruttamento sessuale e abbandono. Questo porta a quasi 7000 casi annuali, segnando un aumento impressionante del 95% rispetto all’anno precedente. La situazione delineata nel rapporto annuale, basato sui dati della direzione centrale della polizia criminale, è decisamente preoccupante.

