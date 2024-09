Nel consiglio dei ministri, si discuteranno le questioni riguardanti la finanziaria, il controllo dei movimenti migratori e le misure anti-violenza per il personale medico.

Al Consiglio dei Ministri, le tematiche principali discusse sono la legge finanziaria, le questioni relative all'immigrazione e le misure anti-violenza per i professionisti sanitari. Si prevede la revisione del Piano Strutturale di Bilancio, un decreto per la gestione dell'ingresso dei lavoratori stranieri, il supporto per le vittime del caporalato e misure per gestire i flussi migratori. Infine, si discutono misure urgenti contro la violenza nel settore sanitario.

Al Consiglio dei Ministri, le tematiche principali sul tavolo di discussione riguardano la legge finanziaria, le questioni legate all’immigrazione e le misure anti-violenza destinate ai sanitari. Tra i punti all’ordine del giorno, la revisione del Piano Strutturale di Bilancio (PSB) di medio termine, la presentazione di un decreto legge specifico per la gestione dell’ingresso dei lavoratori stranieri in Italia, l’aiuto e la protezione per le vittime del caporalato, e per gestire i flussi migratori e la protezione internazionale. Un altro importante argomento affrontato riguarda le misure urgenti per combattere i casi di violenza nei confronti dei professionisti del settore sanitario.