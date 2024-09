Nel penitenziario di Sanremo si è svolta un'azione riparatrice tra prigionieri.

Oggi pomeriggio, un gruppo di detenuti nel penitenziario di Sanremo si è ribellato, rifiutandosi di rientrare nelle loro celle con l'intento di attaccare un altro detenuto a causa di vecchie divergenze. I reclusi hanno utilizzato gambe di tavoli e altri oggetti pericolosi come armi. Nonostante alcuni siano rientrati nelle celle, altri permangono nei corridoi. Agenti anche non in servizio sono stati chiamati per ripristinare l'ordine.

Nel pomeriggio di oggi, diversi disordini sono scoppiati nel penitenziario di Sanremo. Un gruppo di detenuti, composto da una dozzina di individui, si è ribellato rifiutandosi di rientrare nelle proprie celle. Il loro obiettivo era pianificare un’azione punitiva contro un altro detenuto. L’avvenimento è stato segnalato dall’UilPa Polizia penitenziaria. Sembra che i reclusi abbiano utilizzato le gambe dei tavoli come armi, insieme a lamette e altri oggetti pericolosi, nel tentativo di penetrare nella sezione in cui era detenuto il loro bersaglio. Alla radice di questo tentativo d’aggressione, ci sarebbero vecchie divergenze. Mentre alcuni dei rivoltosi si sono ritirati nelle loro celle in serata, altri si trovano tuttora nei corridoi del penitenziario. Anche agenti non in servizio sono stati chiamati per cercare di riportare l’ordine.