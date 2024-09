Nel Veneziano, tre individui sono stati arrestati per vendita di stupefacenti, attività che svolgevano persino nelle vicinanze delle scuole.

Nel Veneziano, tre individui sono stati arrestati per vendita di stupefacenti...

La compagnia dei carabinieri di Portogruaro (Venezia) ha messo in manette tre sospettati, tra cui due gambiani e un nigeriano, per detenzione e vendita di droga, compresa la zona vicina alle scuole. Dalle investigazioni è stato rilevato che le droghe (eroina, hashish e marijuana) venivano vendute soprattutto in vari luoghi frequentati da giovani, inclusi i luoghi balneari e le zone vicine alle scuole. L’ammontare degli affari è previsto ad alcune migliaia di euro.