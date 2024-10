Numerosi sbarchi notturni a Lampedusa: 296 migranti soccorsi da cinque imbarcazioni, mentre ieri sono approdati altri 487. Motovedette Frontex, Guardia Costiera e Guardia di Finanza bloccano gli arrivi. Migranti provenienti da Libia e Tunisia, con destinazioni in Europa settentrionale

La notte a Lampedusa è stata caratterizzata da diversi sbarchi, con l’arrivo di 296 migranti dopo che cinque piccole imbarcazioni sono state soccorse. Nella giornata precedente, sono stati registrati nove approdi che hanno portato a un totale di 487 persone. Le ultime imbarcazioni sono state intercettate e fermate dalle motovedette della Frontex, della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza.

Migranti provenienti da diverse regioni

Secondo le testimonianze, le imbarcazioni, cariche di un numero variabile di migranti fra 43 e 100, erano partite da Sabratah e Zuwara in Libia, oltre che da Sfax in Tunisia. I migranti, tra cui sudanesi, ivoriani, guineani, malesi, bengalesi, egiziani, iracheni e pakistani, hanno pagato tra i 700 dinari tunisini e i 6.000 euro per il viaggio.

Destinazioni preferite dei migranti

Tra gli ultimi cento arrivati, molti hanno espresso l’intenzione di cercare una vita in Germania, Belgio, Regno Unito e Norvegia, mentre pochi apparivano interessati a rimanere in Italia.