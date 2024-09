Nella prossime ore, ci aspettano intense precipitazioni e un drastico calo delle temperature, ma il sole si farà vedere sabato.

Un periodo di piogge intense e tempeste imperversa sulle regioni settentrionali, sulla costa Tirrenica centrale e in Campania, per le successive 24 ore, dicono le previsioni. Questo stato meteorologico, proveniente dall'Atlantico francese, dovrebbe concedere una pausa di tempo soleggiato venerdì e ...

Un periodo di piogge intense e tempeste imperversa sulle regioni settentrionali, sulla costa Tirrenica centrale e in Campania, per le successive 24 ore, dicono le previsioni. Questo stato meteorologico, proveniente dall’Atlantico francese, dovrebbe concedere una pausa di tempo soleggiato venerdì e sabato, tuttavia le condizioni di maltempo sono attese di ritorno per domenica. Questa è la visione prospettata da Andrea Garbinato, a capo della redazione di www.iLMeteo.it.

Ha precisato che gli eventi di maltempo intensi si sposteranno dal Nord-Ovest alla costa Tirrenica, poi al Nord-Est nel corso del pomeriggio. I livelli di precipitazioni supereranno i 150 mm nel Nord, non solo nelle zone alpine ma anche nelle aree pianeggianti. Il calore elevato delle acque costiere favorirà un inasprimento delle condizioni meteo e la pioggia sarà molto pesante. È inoltre previsto l’arrivo di raffiche di vento rapide chiamate ‘downburst’, associate a forti temporali, che potrebbero toccare velocità di 90-100 km/h. Come risultato, le temperature massime potrebbero scendere di circa 10°C, con punte non superiori a 20°C nel Nord-Ovest. Questo clima aspro è il risultato della collisione tra correnti d’aria polare provenienti da un ciclone atlantico islandese e l’aria subtropicale che persiste nel nostro paese dopo diverse settimane di anticiclone.

Secondo Garbinato, questa perturbazione sarà di breve durata. “Il ciclone si ritirerà verso la Spagna per venerdì e sabato mostrerà un clima soleggiato nella maggior parte del nostro paese. Ma domenica nel tardo pomeriggio, si prevede il ritorno del cattivo tempo e per la prossima settimana il clima assumerà un tono quasi autunnale nella maggior parte del paese”.

Nel dettaglio, ecco il programma meteo. Giovedì 5: forte cattivo tempo al Nord, con una diffusione gradualmente ampiamente sulle maggior parte delle regioni Centrali. Al Sud, i temporali domineranno a partire dalla Campania e la Sicilia, estendendosi al resto dei territori. Venerdì 6: la situazione meteorologica al Nord migliora, fatta eccezione per alguni restanti rovesci su Friuli Venezia Giulia e Liguria di Levante. Anche al Centro avremo un netto miglioramento, sebbene permangano rovesci su Alta Toscana e coste adriatiche, soprattutto al mattino. Al Sud, si prevede un clima soleggiato con un’intensa ondata di calore. Sabato 7: il Nord godrà di sole e caldo, come pure le regioni centrali. Il clima al Sud sarà soleggiato e molto caldo. Tendenza: una nuova peggioramento è previsto per domenica.