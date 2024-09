Nell'esibizione del programma "Tale e quale show", Giulia Penna ha tentato di emulare Taylor Swift. Nonostante l'entusiasmo mostrato da Marcuzzi, la sua performance non ha convinto Malgioglio, che l'ha respinta.

Nello show televisivo "Tale e Quale", Giulia Penna ha impersonato la pop star Taylor Swift, ma la performance non è stata apprezzata da tutti i giudici. Nonostante questo, è riuscita a conquistare l'attenzione del pubblico come aveva fatto nell'esibizione precedente nel ruolo di Rose Villain. La serata si è tuttavia conclusa con la vittoria di Verdiana Zangaro, che ha interpretato un brano di Celine Dion. La prossima puntata prevede Giulia Penna nei panni di Anna Tatangelo e Zangaro in quelli di Lady Gaga.

Nel popolare show televisivo “Tale e Quale”, Giulia Penna ha emulato la sensazione pop Taylor Swift. La performance ha riscosso l’ammirazione di tutti tranne, a quanto pare, di un giudice. Il risultato di questa scena ha visto Verdiana Zangaro vincere la seconda puntata. Nella prima puntata, Penna aveva dato un’ottima performance nei panni di Rose Villain, e nel suo recente ritorno allo show, ha catturato l’attenzione del pubblico rivestendo il ruolo di Taylor Swift. Questa influencer originaria di Roma, classe 1992, ha incantato gli spettatori fin dal suo esordio su Rai 1 con la memorabile esibizione del brano Click Boom di Rose Villain. Nella puntata del 28 settembre, ha replicato il suo successo con una interpretazione di Shake It Off. La giurata Alessia Marcuzzi è stata tra i primi a lodare la performance di Penna, arrivando persino a ballare sulle note della canzone di Swift. Tuttavia, Malgioglio ha espresso riserve sull’esibizione, risultando l’unico a non condividere l’entusiasmo generale. La serata si è conclusa con la vittoria di Verdiana Zangaro, che si è esibita con All by Myself di Celine Dion. Il prossimo appuntamento vedrà Giulia Penna interpretare Anna Tatangelo e Zangaro trasformarsi in Lady Gaga, due sfide che si preannunciano interessanti.