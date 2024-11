Possono tirare un sospiro di sollievo i familiari della coppia di neosposi scomparsa nel nulla il 29 ottobre, quattro giorni dopo il matrimonio. Pietro M. e Maria Z. sono infatti rientrati a casa e a darne la conferma, attraverso il profilo Twitter ufficiale, è stata la trasmissione Chi l’ha Visto. I due coniugi erano spariti dopo aver lasciato i due figli ai genitori di lui e non vedendoli tornare i familiari avevano chiesto aiuto alle autorità e lanciato appelli; appelli rilanciati anche dai sindaci dei comuni di Cesa, paese di residenza dei neosposi, e di Frattamaggiore, dove erano stati visti per l’ultima volta.

Neosposi scomparsi sono rientrati a casa: stanno bene

Le ricerche sono proseguite per giorni fino alla bella notizia: la coppia è rientrata a casa. “Sono rientrati i due sposi scomparsi il 29 ottobre nel Napoletano, quattro giorni dopo il matrimonio”, ha confermato Chi l’ha Visto. Le indagini in ogni caso non si fermano allo scopo di cahiarire i motivi della fuga e sciogliere i molti dubbi che ancora aleggiano intorno all’episodio.

Originari di Sant’Antimo, Maria è impiegata in un’azienda di pulizie mentre Pietro lavora come guardia giurata: hanno due figli, uno di sette anni dal precedente matrimonio della donna ed un bimbo di sette mesi nato dalla loro unione.

Neosposi scomparsi: proseguono le indagini

Tra gli aspetti da chiarire vi sono ad esempio quelli riguardanti il telefono cellulare della donna, trovato dalle forze dell’ordine sul tavolo della cucina mentre quello di Pietro è risultato sin da subito irreperibile. I due inoltre si sarebbero allontanati a piedi in quanto l’auto della coppia è rimasta fuori casa. L’inviato di Chi l’ha visto ha raggiunto l’abitazione della famiglia riuscendo a parlare con i familiari della coppia che hanno ringraziato la trasmissione per il supporto fornito in questi giorni, confermando che stanno tutti bene.

Silvana Montanino, la sorella di Pietro, aveva scritto nelle scorse ore un messaggio su Facebook spiegando: “Mio fratello e mia cognata non avevano alcun problema e non erano tristi. Sono persone piene di vita che hanno sempre scherzato. Sono persone piene di vita, che hanno sempre scherzato. Leggo ‘giornali’ scrivere che ci hanno avvisato che hanno avuto un imprevisto: questa cosa è falsa! Nessuna chiamata, nessun imprevisto. Era assolutamente normale il fatto che andassi a scuola calcio per prendere mio nipote. Evitiamo di far circolare fake news”.