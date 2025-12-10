Nobel, Machado non parteciperà a cerimonia premiazione

Oslo, 10 dic. (Adnkronos) - La leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, vincitrice del Premio Nobel per la Pace, non parteciperà alla cerimonia di premiazione prevista per oggi a Oslo. Lo ha annunciato l'Istituto Nobel. Machado ieri ha annullato la conferenza stampa...

Oslo, 10 dic. (Adnkronos) – La leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, vincitrice del Premio Nobel per la Pace, non parteciperà alla cerimonia di premiazione prevista per oggi a Oslo. Lo ha annunciato l'Istituto Nobel. Machado ieri ha annullato la conferenza stampa che aveva in programma.