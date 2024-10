Le gaffe sul canale Nove sembrano ormai una costante. Dopo l’episodio con il concorrente da Amadeus a Chissà chi è, ieri sera si è verificato un altro errore durante Don’t Forget The Lyrics, condotto da Gabriele Corsi.

Erorre durante Don’t Forget The Lyrics

La dinamica è semplice: Chiara, la concorrente, doveva “non dimenticare il testo” della canzone Tuta Gold di Mahmood, ma appena è arrivata a una parola mancante, ha commesso un errore, scambiando “FRA” con “FRO”. Tuttavia, Chiara non è stata l’unica a fraintendere.

Interpretazioni errate durante il Festival di Sanremo

A sua difesa, l’espressione “FRO” era stata già udita da molti durante il Festival di Sanremo. Infatti, all’Ariston, complice l’emozione e qualche errore di pronuncia, diversi fan di Mahmood non hanno afferrato alcune frasi della canzone. Ad esempio, quando canta “maglia bianca, oro sui denti, blue jeans”, le pause sono così sottili che alcuni hanno interpretato “maglia bianca-oro, sui denti blue jeans”. Inoltre, “mi chiamavi fra” è stato interpretato come “mi chiami fro”, un riferimento a un epiteto omofobo; i “gilet neri pieni di zucchero” sono stati confusi con “cileni ripieni di zucchero”. Quest’ultima interpretazione è divenuta virale.

Anche Mahmood, ospite in radio, ha commentato l’accaduto: “Stamattina ho scoperto che sono usciti nuovi biscotti, i cileni ripieni di zucchero. In pratica, io nel ritornello dico ‘i gilet neri pieni di zucchero’ e un sacco di persone hanno capito ‘cileni ripieni’. Francamente, non so come sia possibile, ma parlavo dei gilet neri.”

Oggi qualcuno ha condiviso un’immagine di un pacchetto di biscotti con la dicitura “cileni ripieni di zucchero”. Non ho potuto fare a meno di ricondividerlo, dato che si tratta del mio biscotto preferito in assoluto.