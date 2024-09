Non è logico procedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione Rai in questo momento, sostiene Schlein.

Non è logico procedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione Rai in qu...

Elly Schlein, la segretaria del Partito Democratico, ha espresso la sua opinione su La 7 a Di Martedì, affermando che in Rai, hanno seguito un percorso molto preciso. Ha evidenziato l’entrata in vigore di una nuova regolamentazione europea che sollecita finalmente l’indipendenza di Rai dalla politica e dai partiti politici, e ritiene che tale riforma dovrebbe essere attuata immediatamente. Ha infine posto in discussione la logica del rinnovamento del Consiglio di Amministrazione attualmente in scadenza, sostenendo che l’unico scopo sarebbe la suddivisione dei posti di potere.