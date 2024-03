Nucleare: Squeri (Fi), 'sta nascendo nuova consapevolezza su suo ruolo'

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - “In Italia sta nascendo una consapevolezza nuova intorno alla necessità di adottare la tecnologia nucleare come fonte di produzione energetica. Una consapevolezza dettata dall’abbandono progressivo dell’ideologia ambientalista in favore di una tran...

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “In Italia sta nascendo una consapevolezza nuova intorno alla necessità di adottare la tecnologia nucleare come fonte di produzione energetica. Una consapevolezza dettata dall’abbandono progressivo dell’ideologia ambientalista in favore di una transizione improntata al pragmatismo. Per centrare l'obiettivo dell'indipendenza abbiamo bisogno del nucleare". Così il deputato e responsabile del Dipartimento energia di Forza Italia, Luca Squeri, intervenendo all’evento "Energy Forum" organizzato da Top Legal.

"La politica si sta riappropriando del proprio ruolo, e per questo dobbiamo ringraziare il nostro governo, che ha fatto propria e rilanciato la visione che Forza Italia ha sempre rivendicato. In questi mesi, è stato fatto molto: la pubblicazione dei siti idonei ad accogliere le scorie; il voto favorevole sulla mia richiesta di avviare un’indagine conoscitiva sul nucleare; una costante interlocuzione sul tema con le istituzioni europee. Ci auguriamo di poter compiere presto un passo ulteriore: la costituzione dell’Agenzia per il nucleare. Si tratta di un percorso che stiamo compiendo con serietà, nella consapevolezza che l’obiettivo del ri-orientamento della politica energetica non si raggiunge con gli slogan, ma con una visione che guardi al futuro”, conclude.