Nuoto: Acerenza, 'ho dato tutto, il bronzo ripaga il podio mancato nella 10 km'

Doha, 7 feb. – (Adnkronos) – "Ci ho provato; alla fine mi sono sentito tirare fuori. Ho dato tutto, il bronzo ripaga il podio mancato nella dieci chilometri. Rispetto alla prova olimpica siamo partiti troppo forte, ma me l'aspettavo. E' la mia prima medaglia individuale iridata di questo campionato però stavolta c'è mancato poco per vincere. Siamo competitivi e abbiamo margini di miglioramento". Così Domenico Acerenza dopo la medaglia di bronzo nella 5 km in acque libere dei mondiali di Doha.