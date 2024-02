Nuoto: Mondiali, Martinenghi argento nei 50 rana

Doha, 14 feb. (Adnkronos) - Altra medaglia d'argento per l'Italia ai Mondiali di nuoto di Doha. Dopo quello di Razzetti è arrivata anche quella di Nicolò Martinenghi nei 50 metri rana. L'azzurro ha chiuso con il tempo di 26.39 dietro all'australiano Sam Williamson c...

Doha, 14 feb. (Adnkronos) – Altra medaglia d'argento per l'Italia ai Mondiali di nuoto di Doha. Dopo quello di Razzetti è arrivata anche quella di Nicolò Martinenghi nei 50 metri rana. L'azzurro ha chiuso con il tempo di 26.39 dietro all'australiano Sam Williamson con 26.32. Bronzo allo statunitense Nic Fink in 26.49. Il britannico Adam Peaty è solo quarto mentre l'altro azzurro Simone Cerasuolo chiude in sesta posizione.