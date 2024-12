Il mistero della morte di Liliana Resinovich

Il caso di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa il e ritrovata cadavere in un boschetto a Trieste, continua a sollevare interrogativi inquietanti. Recenti notizie riportate dal quotidiano Il Piccolo rivelano che sul corpo della donna sarebbero stati riscontrati segni e lesioni attribuibili a terze persone. Questa scoperta, che emerge dalla perizia medico-legale attesa entro il 15 dicembre, potrebbe rappresentare una svolta significativa nelle indagini.

Dettagli inquietanti dalla perizia medico-legale

Secondo le informazioni trapelate, oltre ai segni di violenza, sarebbero state identificate nuove lesioni, tra cui un danno alla vertebra toracica e un’emorragia alla mano. Questi elementi potrebbero suggerire che la morte di Liliana non sia stata un semplice incidente o un suicidio, come inizialmente ipotizzato. Il marito, Sebastiano Visintin, ha espresso il suo scetticismo riguardo all’idea che la moglie possa aver deciso di allontanarsi volontariamente, affermando: “Non credo che Liliana sia uscita di casa per andare a suicidarsi”.

Le dichiarazioni del marito e le ipotesi sul caso

Visintin ha anche sottolineato che ci sono risposte che potrebbero non emergere mai, lasciando intendere che il mistero che circonda la morte di Liliana è ben lontano dall’essere risolto. La sua testimonianza, insieme ai risultati della perizia, potrebbe fornire nuovi spunti per le indagini. Gli inquirenti stanno lavorando per chiarire le circostanze della morte, e la scoperta di segni di violenza potrebbe portare a un riesame delle prove e delle testimonianze raccolte fino ad ora.

Un caso che tiene alta l’attenzione pubblica

Il caso di Liliana Resinovich ha catturato l’attenzione dell’opinione pubblica, non solo per la tragicità della vicenda, ma anche per le numerose domande rimaste senza risposta. La comunità di Trieste è in attesa di sviluppi, sperando che le indagini possano finalmente fare luce su quanto accaduto. Con l’arrivo della perizia medico-legale, la speranza è che si possano ottenere informazioni decisive per comprendere la verità dietro la morte di questa donna.