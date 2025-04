Oddone (Generali): "In 2023 liquidato oltre 1 mld sinistri in lasso tempo rapidissimo"

Oddone (Generali): "In 2023 liquidato oltre 1 mld sinistri in lasso temp...

Oddone (Generali): "In 2023 liquidato oltre 1 mld sinistri in lasso temp...

Roma, 2 apr. (Adnkronos) - Nel 2023 in seguito agli eventi atmosferici estremi che hanno colpito l'Italia "non solo abbiamo liquidato più di 1 miliardo di sinistri, ma è stata importante la mole di operazioni che si sono dovute trattare con la squadra interna e quella del ter...

Roma, 2 apr. (Adnkronos) – Nel 2023 in seguito agli eventi atmosferici estremi che hanno colpito l'Italia "non solo abbiamo liquidato più di 1 miliardo di sinistri, ma è stata importante la mole di operazioni che si sono dovute trattare con la squadra interna e quella del territorio" per "essere vicini e presenti con le 140mila famiglie, 20mila imprese. Centosessantamila sinistri liquidati in un lasso di tempo rapidissimo, pagando anche i danni in anticipo alle imprese per dare continuità lavorativa". Lo ha detto il chief Marketing & Distribution officer di Generali Italia, Marco Oddone, intervenendo all'evento 'Generali Partner del Paese sulle grandi sfide contemporanee: Salute&Welfare e CatNat&ClimateChange'.