Olanda, diverse persone in ostaggio in un locale a Ede: tre sono state liberate

L'Aja, 30 mar. (Adnkronos) – Tre delle persone tenute in ostaggio in un caffè nella città olandese di Ede sono state liberate. Lo rende noto De Telegraaf, specificando che si tratta di tre giovani. La polizia di Gelderland ha precisato che la situazione degli ostaggi non è ancora finita, aggiungendo che al momento non vi è indicazione di un movente terroristico da parte del sequestratore.

La polizia ha precisato che gli agenti hanno evacuato numerose abitazioni nella zona. Sul posto sono dispiegate le forze speciali.