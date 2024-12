Omicidio a Caltanissetta: arrestato il fratello della vittima

Un omicidio che sconvolge la comunità

La recente tragedia che ha colpito Caltanissetta ha messo in luce un drammatico episodio di violenza familiare. Angelo Polizzi, 64 anni, è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso il fratello Ignazio, 77 anni. L’omicidio, avvenuto in un contesto di coabitazione, ha scatenato un’ondata di shock tra i residenti della zona, che non riescono a credere che un simile crimine possa verificarsi all’interno di una famiglia.

Le circostanze del delitto

Il corpo di Ignazio Polizzi è stato rinvenuto il 21 novembre scorso nella sua abitazione, situata in via Lunetta. Gli agenti della polizia hanno trovato il cadavere riverso a terra, con segni evidenti di violenza. La scena del crimine ha rivelato dettagli inquietanti: un secchio contenente acqua e sangue, insieme a una spugna, suggerisce che qualcuno abbia tentato di ripulire il luogo dell’omicidio. Questo elemento ha sollevato ulteriori sospetti nei confronti di Angelo, che viveva con la vittima e altri familiari.

Indagini e arresto

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Caltanissetta sotto il coordinamento della Procura, hanno portato a un quadro indiziario grave nei confronti di Angelo Polizzi. Le testimonianze e le prove raccolte hanno confermato il legame di parentela tra i due uomini, aggravando ulteriormente la posizione dell’indagato. L’accusa di omicidio aggravato, infatti, si basa non solo sul fatto che i due condividevano lo stesso tetto, ma anche sul vincolo di sangue che li univa. Questo caso solleva interrogativi sulla dinamica delle relazioni familiari e sulla possibilità di conflitti che possono sfociare in atti estremi di violenza.