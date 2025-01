Omicidio a Pachino: donna nigeriana arrestata per la morte del marito

Un litigio tra coniugi sfocia in tragedia: la donna accoltella il marito con un cacciavite

Un litigio fatale

Un drammatico episodio ha scosso la comunità di Pachino, in provincia di Siracusa, dove una donna di 30 anni, di nazionalità nigeriana, è stata arrestata per l’omicidio del marito. Secondo le ricostruzioni fornite dalla polizia, il tragico evento è avvenuto durante un acceso litigio tra i coniugi. La donna, in un momento di rabbia, ha colpito l’uomo con un cacciavite, infliggendogli una ferita mortale.

La vittima e le circostanze

La vittima, anch’essa di origine nigeriana, è stata immediatamente trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa. Nonostante i tentativi dei medici di salvarlo, l’uomo è deceduto a causa della gravità della ferita. Le prime indagini hanno rivelato che il litigio sarebbe scaturito dalla recente decisione di togliere l’affidamento del loro figlio di due anni alla coppia, un evento che ha evidentemente scatenato una reazione violenta.

Indagini in corso

La Procura di Siracusa ha avviato un’inchiesta per fare luce sulle dinamiche dell’accaduto. Gli agenti del commissariato di Pachino stanno raccogliendo testimonianze e prove per comprendere meglio le circostanze che hanno portato a questo tragico epilogo. La comunità locale è sotto shock per quanto accaduto, e il caso ha sollevato interrogativi sulla violenza domestica e sulle difficoltà che molte famiglie affrontano.