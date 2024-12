Omicidio a Pontirolo Nuovo: un uomo ucciso in un capannone

Un litigio tra più persone sfocia in un omicidio nel Bergamasco

Un tragico pomeriggio a Pontirolo Nuovo

Oggi pomeriggio, un uomo di 42 anni ha perso la vita in un drammatico episodio di violenza a Pontirolo Nuovo, in provincia di Bergamo. L’omicidio è avvenuto all’interno del cortile di un capannone situato in località Fornasotto, dove la vittima è stata colpita da un proiettile. L’allerta è scattata intorno alle , quando l’uomo ha tentato di allontanarsi dal luogo del delitto, ma è crollato a terra lungo la statale 525, privo di vita.

Le dinamiche dell’evento

Secondo le prime ricostruzioni, poco prima dell’incidente fatale, la vittima avrebbe avuto un acceso litigio con un gruppo di persone, composto da almeno sei o sette individui, nel cortile dell’azienda che si occupa di compravendita di auto. Testimoni oculari hanno riferito di aver udito urla e di aver visto la scena concitata, ma i dettagli esatti su cosa sia accaduto rimangono ancora poco chiari. L’intervento tempestivo dell’automedica e dell’ambulanza non è servito a salvare la vita all’uomo, che è deceduto sul posto.

Indagini in corso

I carabinieri di Treviglio sono attualmente impegnati nelle indagini per fare luce su questo omicidio. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per identificare i responsabili. La comunità locale è scossa da questo tragico evento, che ha riportato alla ribalta il tema della violenza nelle relazioni interpersonali. Le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili a contattare i carabinieri per contribuire a risolvere il caso.