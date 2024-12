Omicidio a Suzzara: indagini in corso per chiarire il delitto di Francesco Ca...

Il delitto di Francesco Capuano

Le indagini sull’omicidio di Francesco Capuano, un pensionato di 79 anni, continuano a Suzzara, dove è stato trovato morto nel garage della sua abitazione. L’episodio, avvenuto lunedì scorso, ha scosso la comunità locale, suscitando preoccupazione e interrogativi. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire gli eventi che hanno portato a questo tragico epilogo, che sembra configurarsi come un vero e proprio agguato.

Le testimonianze e l’autopsia

I carabinieri hanno già ascoltato la figlia di Capuano, Rosa, 46 anni, che viveva con lui e che ha fatto la macabra scoperta del cadavere. Anche i vicini di casa sono stati interrogati per raccogliere informazioni utili. L’esito dell’autopsia, prevista per domani presso l’ospedale Carlo Poma di Mantova, potrebbe fornire elementi cruciali per comprendere le circostanze della morte. Gli investigatori sperano che i risultati possano chiarire se si sia trattato di un omicidio premeditato o di un evento scaturito da una lite improvvisa.

Chi era Francesco Capuano?

Originario di Napoli, Capuano si era trasferito a Suzzara oltre dieci anni fa con la moglie, scomparsa tre anni fa, e i due figli. Descritto dai vicini come una persona tranquilla e riservata, non aveva mai avuto problemi con la giustizia e non risultava incensurato. La sua morte ha colto di sorpresa chi lo conosceva, lasciando un vuoto in una comunità che lo considerava un cittadino esemplare. Le indagini proseguono, mentre la famiglia e gli amici attendono risposte su un delitto che ha scosso le loro vite.