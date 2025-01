La trasmissione televisiva “Quarto Grado” ha dedicato una nuova puntata all’omicidio di Giulia Cecchettin, avvenuto per mano di Filippo Turetta, recentemente condannato all’ergastolo.

Omicidio Cecchettin, Quarto Grado pubblica nuovi messaggi di Filippo Turetta

L’analisi durante la celebre trasmissione tv si è concentrata sull’evoluzione dell’ossessione che il giovane nutriva per la sua ex fidanzata, mettendo in luce elementi inediti ricavati dalle 225.720 interazioni rilevate nel suo telefono cellulare. Questo vasto corpus di dati, composto principalmente da messaggi e audio, fornisce un quadro inquietante delle dinamiche precedenti al delitto.

In particolare, diversi contenuti trasmessi riguardano messaggi vocali registrati nei giorni immediatamente antecedenti il tragico evento. Gli audio rivelano il comportamento manipolatorio e lamentoso di Turetta, il quale tendeva a dipingersi come vittima nelle sue interazioni con Giulia. Il 6 novembre 2023 rappresenta una data emblematica: in un messaggio audio inviato quel giorno, il giovane accusava Giulia di trascurarlo, implorandola con toni disperati. Tra le parole pronunciate si legge una richiesta pressante: “Ti prego, sto malissimo, per favore. La cosa migliore è essere sereni io e te, e farci stare bene a vicenda. È terribile che non mi aiuti a vivere, per favore”.

Omicidio Cecchettin, i messaggi di Turetta: “Tu mi stai proprio cancellando”

Lo stesso giorno, un episodio apparentemente insignificante – la mancanza di un messaggio di buonanotte – scatenò in Turetta una reazione colma di rabbia e frustrazione. In un altro messaggio, il giovane si lamentava aspramente, dichiarando: “Tu parti dalla buonanotte, ma mi stai proprio cancellando. Mi stai uccidendo così, togliendo tutto l’aiuto che mi davi, tutto il sostegno di cui ho bisogno”.

Queste comunicazioni, interpretate alla luce degli eventi successivi, evidenziano un’escalation di atteggiamenti possessivi e persecutori. Gli esperti intervenuti durante la trasmissione hanno sottolineato come tali comportamenti possano rappresentare segnali d’allarme, spesso sottovalutati, di relazioni caratterizzate da dinamiche tossiche e potenzialmente pericolose.

L’approfondimento proposto da “Quarto Grado” pone l’accento sulla necessità di una maggiore sensibilizzazione rispetto ai segnali di violenza psicologica e sulle implicazioni devastanti che questa può avere. La vicenda di Giulia Cecchettin, oltre a rappresentare un caso giudiziario di grande rilevanza, invita a riflettere sull’importanza di riconoscere e affrontare comportamenti ossessivi e manipolatori, prima che possano degenerare in tragedie irreparabili.