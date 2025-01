Un omicidio che ha scosso Cagliari

La tragica vicenda di Igor Sollai ha gettato un’ombra inquietante sulla città di Cagliari. Questo camionista di 43 anni è accusato di aver ucciso la moglie, Francesca Deidda, e di aver tentato di nascondere il crimine per mesi. La sua storia è emersa grazie a intercettazioni ambientali effettuate dai carabinieri, che inizialmente indagavano sulla scomparsa della donna. Le microspie, posizionate nell’abitazione di Sollai, hanno rivelato dettagli agghiaccianti, portando alla luce non solo l’omicidio, ma anche un’altra violenza che ha scosso l’opinione pubblica.

Le intercettazioni rivelano un orrore inaspettato

Le indagini hanno preso una piega drammatica quando gli investigatori hanno scoperto che Sollai aveva rapporti con una quindicenne, figlia di amici di famiglia. Le intercettazioni hanno rivelato la presenza della minorenne nell’appartamento dell’uomo, dove è stata trovata sul letto con lui. La giustificazione di Sollai, che ha affermato di averla invitata per guardare un film, ha sollevato ulteriori interrogativi e ha portato all’apertura di un nuovo fascicolo d’indagine per violenza sessuale aggravata. Questo sviluppo ha messo in evidenza la vulnerabilità delle giovani ragazze e la necessità di proteggere le vittime di abusi.

La confessione e le conseguenze legali

La situazione di Sollai è ulteriormente complicata dalla sua confessione riguardo all’omicidio della moglie. Dopo essere stato messo alle strette dagli investigatori, ha ammesso di aver colpito Francesca con un martello mentre dormiva sul divano. Questa confessione ha scatenato una serie di eventi legali, compresa la richiesta di incidente probatorio per ascoltare la testimonianza della minorenne in modalità protetta. La gravità delle accuse e la natura dei crimini commessi hanno suscitato indignazione e preoccupazione nella comunità, evidenziando la necessità di un intervento deciso da parte delle autorità.