Omicidio in piazza a Sannicandro di Bari, morto 19enne

Un ragazzo di 19 anni è stato raggiunto da diversi colpi di pistola in piazza a Sannicandro di Bari: si indaga sull'omicidio

Non erano ancora passate le ore 21 della serata di ieri, martedì 17 dicembre, quando in pieno centro a Sannicandro di Bari, in piazza Aldo Moro, si è consumato un efferato omicidio. A farne le spese, è stato un ragazzo di soli 19 anni, raggiunto da diversi colpi di pistola e morto crivellato di colpi nel centro del paese. Il suo nome era Gabriele Decicco.

Sannicandro di Bari, agguato a un 19enne: ucciso a colpi di pistola

Gabriele Decicco è morto ieri sera nella piazza di Sannicandro di Bari, a seguito di un vero e proprio agguato ai suoi danni. Il 19enne è stato raggiunto da diversi colpi di pistola mentre si trovava davanti a un punto self service h24. A seguito della segnalazione, sul luogo dell’omicidio si sono presentati il magistrato di turno e il medico legale per effettuare un esame esterno del corpo, oltre ai carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini.

Sannicandro di Bari, agguato a un 19enne: le indagini

Al momento, non sono noti il nome e il volto dell’assassino che, dopo aver sparato a Gabriele si è dato alla fuga. Importanti per ritrovarlo, saranno le imagini raccolte dalle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto: il loro contenuto è già stato prelevato dai carabinieri che lo indagheranno per provare a scoprire il movente.